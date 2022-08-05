Galaxy Watch 5 serisinin basın görselleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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Galaxy Watch 5 serisinin basın görselleri ortaya çıktı!

05.08.2022 15:02
Galaxy Watch 5 serisinin basın görselleri ortaya çıktı!

Yaklaşan Galaxy Watch 5 serisinin basın görsellerini paylaşıldı. Peki akıllı saatler kullanıcılara neler sunacak? İşte ayrıntılar!

Samsung, giyilebilir teknoloji sektöründeki ürün portföyünü genişletmek için geri sayıma geçti. Şirket, önümüzdeki günlerde düzenlemeye hazırlandığı Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 5 serisiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Daha önce teknik detayları ve potansiyel fiyat etiketleri belli olan serinin şimdi de basın görselleri paylaşıldı.

Galaxy Watch 5 serisi kullanıcılara neler sunacak?

Winfuture.de, yaklaşan Galaxy Watch 5 serisinin basın görsellerini paylaştı. Akıllı saatlerin paylaşılan basın görselleri, daha önceki sızıntılarla uyumlu.

Galaxy Watch 5 serisinin basın görselleri ortaya çıktı!

Galaxy Watch 5'in 40mm ve 44mm boyutlarında geleceğini, Watch 5 Pro'nun da 45mm boyutlarında satışa sunulacağını belirtiyor. Standart ve Pro varyantları arasındaki temel fark, ikincisinin titanyum kasaya, daha büyük bir ekrana ve daha büyük bir pile sahip olması şeklinde ifade ediliyor.

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Watch 5, 396 x 396 piksel çözünürlük sunan 1.19 inç AMOLED panelle gelirken, Pro modelde ise 450 x 450 çözünürlüklü 1.36 inç AMOLED ekran karşımıza çıkıyor.

40mm model 284 mAh pil ile gelirken, 44mm model 410 mAh pile sahip olacak. Galaxy Watch 5 Pro, tek bir şarjla 80 saate kadar dayanabilen 550mAh pil ile donatılacak. Watch 5 serisi, 10W'a kadar kablosuz şarjı destekleyecek.

Galaxy Watch 5 serisinin basın görselleri ortaya çıktı!

Watch 4 serisine güç veren Exynos W920, Watch 5 modellerine de güç verecek. Ayrıca 16 GB'a kadar depolama alanı sunacaklar. Öte yandan LTE varyantları e-SIM desteğiyle gelecekler. Ayrıca NFC, GPS ve EKG gibi özelliklere sahip olacaklar.

Standart modelin 40mm ve 45mm Bluetooth özellikli sürümünün fiyatı 299 euro ila 329 euro arasında olacak. Watch 5 Pro modelinin Bluetooth sürümü 469 euroya mal olacak. Son olarak LTE versiyonları bunlardan 40 ila 45 euro daha pahalı olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı saatler, beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Galaxy Watch 5 serisinin basın görselleri ortaya çıktı! - Son Dakika

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