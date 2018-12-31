Yaklaşık 12 Bin Kolluk Gücümüz Sahada Olacak"

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında yaklaşık 12 bin polis ve jandarmanın meydan, cadde ve sokaklarda görev yapacağını bildirdi.

ORHAN ONUR GEMİCİ - Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında yaklaşık 12 bin polis ve jandarmanın meydan, cadde ve sokaklarda görev yapacağını bildirdi.



Şahin, yeni yıl kutlamaları kapsamında il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Tüm Ankaralıların yeni yılını kutlayan Şahin, 2019'un 2018'den çok daha mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl olması temennisinde bulundu.



"Güvenlik tedbirleri dünden itibaren başladı"



Şahin, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven ortamında geçirmeleri için bir dizi güvenlik tedbirleri alındığına dikkati çekerek "Bu anlamda 10 bin 326 polisimiz, bin 600 küsur de jandarmamız olmak üzere yaklaşık 12 bin kolluk gücümüz sahada olacak. Eğlence yerlerinde, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda, vatandaşlarımızın toplu bulunabileceği her yerde, alışveriş merkezlerinde gerekli güvenlik tedbirleri dünden itibaren başladı. Bugün en yoğun şekilde bu görevler yerine getirilecektir." diye konuştu.



Vatandaşların sıkıntıya düştüklerinde gerek kolluk kuvvetlerini gerek diğer görevli birimleri arayabileceklerini hatırlatan Şahin, itfaiye, hastaneler, ambulans ve ulaşım hizmetlerinin vatandaşların hizmetinde olacağını dile getirdi.



Şahin, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, kurallara ve kendilerine yapılan ikazlara riayet etmeleri. Vatandaşlarımızın toplu olarak yılbaşını kutladıkları geleneksel mekanlar var. Vatandaşların yılbaşını daha rahat bir şekilde idrak edebilmeleri için o mekanlar trafiğe kapatıldı." ifadesini kullandı.



"İhtiyaçtan kaynaklanan bir tedbir"



Belediye hafriyat kamyonlarıyla yolların kapatılmasına ilişkin soru üzerine Şahin, "İhtiyaçtan kaynaklanan bir tedbir. Bunu gün geçtikçe daha hafifletmeye çalışıyoruz. Ama önceliğimiz vatandaşımızın güvenliği, huzuru, yılbaşı ve bayram gibi kendince kutlamayı arzuladığı, beklediği o günler için daha huzurlu ve rahat bir ortamı hazırlamak. Dolayısıyla bu tedbirlerde de vatandaşımızın anlayışlı olacağını düşünüyorum." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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