Yakutiye'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Yakutiye Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerini artırdı.

İlçede halkın yoğun kullandığı alanlar başta olmak üzere 175 cami ve Kur'an kurslarında belediyeye ekiplerince dezenfekte işlemleri yapılıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Türkiye'nin aldığı tedbirler sayesinde virüsten en az etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Belediye olarak halkın sağlığı için yoğun olarak kullanılan alanlarda dezenfekte işlemlerine devam ettiklerini ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"Halkımızın sosyal medyada yayınlanan asılsız bilgilere itibar etmemelerini ve ellerini sık sık yıkayarak, bilim insanlarının önerilerine kulak vermek suretiyle bu virüse karşı en etkili önlemlerini alabileceklerini hatırlatıp endişeye kapılmamalarını bekliyoruz."