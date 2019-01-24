Son Dakika Haberleri: Yalı Mahallesi'nin Tapu Sorununun Çözümü İçin Çalışma

Yalı Mahallesi'nin Tapu Sorununun Çözümü İçin Çalışma

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde tapu sorununun çözülmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yalı Mahallesi'nin Tapu Sorununun Çözümü İçin Çalışma, System.String[]
Samsun'un Terme ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde tapu sorununun çözülmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yalı Mahallesi'nde 35 yıldır devam eden tapu mülkiyeti sorununun çözülmesi için Belediye Başkanı Şenol Kul'un girişimiyle çalışmalar başladı.

Kul, mahalle muhtarı Murat Dinç ile mahalleyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında mevcut bina, tesis ve boş alanların kimlere ait olduğunun belirlenmesi için rapor hazırlanacak.

Parsellerin dış sınırlarının korunması suretiyle zemini yansıtır şekilde yeniden koordinatlı haritalar düzenlenecek.

Kul, 2014 yılında göreve geldiğinden bu yana 35 yıllık mülkiyet problemini çözmenin önceliği olduğunu söylediklerini dile getirdi.

Yaklaşık 2 bin kişiyi ilgilendiren sorunun tespiti için alanda ölçüm çalışmalarının devam ettiğini aktaran Kul, "Yıllardır çözüme ulaşmayan ancak bizim dönemimizde büyük gayret sarf ettiğimiz tapu çözüm süreci, baş döndüren uzun bir maratonla inşallah çözülecek. 300 hektarlık alanda ölçüm çalışmaları devam ediyor. Mahallemizde hayırlı olmasını diliyor, bir an önce mahalle sakinlerinin tapu sevinci yaşamalarını temenni ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Halil İbrahim Şenol, Terme, Samsun, Güncel
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