Yalıhüyük'te belediye hizmet binası yanındaki araziye lavanta ekilecek - Son Dakika

Yalıhüyük Belediyesince, ilçenin tanıtımı için belediye hizmet binasının yanında bulunan 4 dekarlık alana lavanta ekilecek.

Kaymakam Yasin Şahin, projeden dolayı Belediye Başkanı Hasan Koçer'i tebrik etti.

Şahin ile birlikte ekim alanını inceleyen Koçer, örnek bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Aynı zamanda ilçenin tanıtımına da katkı sunacaklarını dile getiren Koçer, "Alanımızı hazırladık, dikime geçeceğiz. 4 dekar alana 7 bin 400 lavanta ekeceğiz. Belediyemize ait bu alanda ayrıca yürüyüş yolları, kamelyaların olacağı dinlenme alanları olacak. Bir hayırseverimiz de 200 selvi fidanı bağışladı, bunların ekimini tamamladık. Destek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Lavanta ekilecek alandaki incelemeye AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin de katıldı.