Yalın "Sevdiğim eserleri topluyorum"

Yalın, basın mensuplarının "Eserleri yatırım amaçlı mı topluyorsunuz?" sorusunu, "Daha çok başındayım. Sevdiğim sanatçıların eserlerini elimden geldiğince topluyorum. Bu eserlere harcanan paralar boşa gitmiş olmaz ama ben sevdiğim için topluyorum." diyerek yanıtladı.