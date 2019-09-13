Son Dakika Haberleri: Yalın "Sevdiğim eserleri topluyorum"
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Yalın "Sevdiğim eserleri topluyorum"

1 saat önce

Yalın, basın mensuplarının "Eserleri yatırım amaçlı mı topluyorsunuz?" sorusunu, "Daha çok başındayım. Sevdiğim sanatçıların eserlerini elimden geldiğince topluyorum.

Yalın

Yalın, basın mensuplarının "Eserleri yatırım amaçlı mı topluyorsunuz?" sorusunu, "Daha çok başındayım. Sevdiğim sanatçıların eserlerini elimden geldiğince topluyorum. Bu eserlere harcanan paralar boşa gitmiş olmaz ama ben sevdiğim için topluyorum." diyerek yanıtladı.

Yalın, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:05 
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