Son Dakika Haberleri: Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir mermer fabrikasında çalışan Tevfik Göktaş (48), geçen pazartesi gününden itibaren iş yerine gitmedi.

Durumdan şüphelenen iş arkadaşları ve yakınları, Selimiye köyünde Göktaş'ın yaşadığı eve gitti. Kapı açılmayınca camı kırarak içeri giren vatandaşlar, Göktaş'ın hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Göktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Göktaş'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:35 Kaynak: AA

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