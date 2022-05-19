Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti

19.05.2022 11:56

Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralanmıştı bu sabah hayatını kaybetti Bursa'da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci...

Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti

Yalnız yaşayan adam yangında ağır yaralanmıştı bu sabah hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da akşam saatlerinde yalnız yaşayan bir şahsın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında talihsiz adam feci şekilde yandı. Ağır yaralanan emekli memur olduğu öğrenilen şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabaha kadar hastanede tedavisi adam yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun 10 yıl önce çıkan yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gizem Apartmanı B blokta yalnız yaşayan Yahya Tosun isimli şahsın evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ve polis ekipleri kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri odada bir şahsı tespit etti. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık Ekipleri vücudunun tamamında üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yahya Tosun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa taşıdı. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs burada kontrol altına alındı. Sabah saatlerine kadar hastanede kalan yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Oğlu ile aynı kaderi paylaştılar

Öte yandan emekli memur olduğu belirlenen ve yalnız yaşadığı tespit edilen Yahya Tosun'un 2002 yılında oğlu Nihat Tosun'un evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Feci yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının şahsın evde içtiği sigaradan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Manisa'da yangın söndürme göletine giren ikiz kardeşler hayatını kaybetti Manisa'da yangın söndürme göletine giren ikiz kardeşler hayatını kaybetti 20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı- Yeniden 20 yıl önce oğlu yangında ölmüştü, kendisi de alevlerin arasından çıkarıldı- Yeniden
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


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