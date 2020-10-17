Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

17.10.2020 13:00
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor, System.String[]

TÜRKİYE'de kivi üretiminin merkezi haline gelen Yalova'da, ekim ayı sonu itibariyle hasat başlayacak.

TÜRKİYE'de kivi üretiminin merkezi haline gelen Yalova'da, ekim ayı sonu itibariyle hasat başlayacak. Üretilen kivinin büyük bir bölümünün muhafaza edildiği soğuk hava depolarında da hazırlıklar tamamlandı. Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, bu sene kivide 30 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Türkiye'deki kivi üretiminin, büyük bölümünün karşılandığı Yalova'da hasat zamanına sayılı günler kaldı. Ekim ayı sonu itibariyle hasadı yapılacak olan kivi, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına ihraç edilecek. Kiviler, üretimin Yalova'daki merkezi haline gelen Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki soğuk hava depolarında muhafaza edilecek. Depolarda tüm hazırlıklar tamamlanırken, üreticiler kivinin ekonomiye katkısına dair umutlu konuştu.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, "Sayın Bakanımızın çok ciddi destekleri sayesinde kivi üretiminde Türkiye'de lider bir iliz. Geçtiğimiz yıl 4 ila 4,5 lira arasında satılan kivimizde bu sene üreticimiz 6-7 lira arasında bir kazanç sağlamış durumdadır. Yalova ekonomisi anlamında baktığımız zaman 200 milyon TL'nin üzerinde girdi sağlamaktadır. Bu sene rekoltemiz yaklaşık 30 bin ton olacak. Ayrıca ilimizde de yıllık 65 bin ton/yıl kapasiteli kivi depolayabileceğimiz soğuk hava depoları var. Bu da depoculuk anlamında bir lojistik merkezi olduğumuz anlamına geliyor. Ayrıca bu depolarımıza da yaklaşık 15 milyonun üzerinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında hibe desteği sağlamış bulunmaktayız" dedi.'KİVİ ZAHMETLİ BİR ÜRÜN'Kivi üretiminin oldukça zahmetli olduğunu söyleyen üretici Mutlu Çoban ise, "Subaşı ovasında bir dönümde 3,5 ila 5,5 ton arasında kivi elde edilir. Bunu genel olarak tüccara satılıyor fiyat belirlenerek. Piyasa kendiliğinden oluşuyor diyebiliriz. Bu yıl mesela genel olarak 6 ila 7 lira arasında satışlar oldu kilo bazında. Dalında satıştır bu, bazı satmayan arkadaşlarımız var onlar da buzhaneye koyuyorlar daha yüksek gelir elde etmek amacıyla" diye konuştu.'SEZONA HAZIRIZ'

Kivi sezonu öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten soğuk hava deposu yöneticisi Handan Akın Keremoğlu da, "2020 sezonu için depolarımızı hazır hale getirdik. Toplamda Subaşı'nda yaklaşık 30 bin ton kivi muhafaza edilebiliyor. Biz de kendi bünyemizde biz hazırlık yaptık. İlaçlamalar yapıldı, sezona hazırız. Ekim ayı sonu itibariyle hasat başlıyor. Sezon boyunca üreticiden tüketiciye ulaşacak şekilde depolamamızı yapıyoruz. Bu şekilde mart ayının sonu nisan ayının sonuna kadar süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor
Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yalova 30 bin ton kivi rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

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