Yalova'da 8 saatlik çatışmanın tanıkları konuştu: 2 yıl önce de operasyon yapılmıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yalova'da 8 saatlik çatışmanın tanıkları konuştu: 2 yıl önce de operasyon yapılmıştı

Yalova\'da 8 saatlik çatışmanın tanıkları konuştu: 2 yıl önce de operasyon yapılmıştı
29.12.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu, 6 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü operasyonun ardından, çatışmanın yaşandığı mahallede yaşayanlar o geceyi anlattı. Yaklaşık 8 saat süren çatışma sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, 2 yıl önce de bölgede benzer bir operasyon yapıldığını söyledi.

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu, 6 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü operasyonun ardından, çatışmanın yaşandığı mahallede yaşayanlar o geceyi anlattı. Yaklaşık 8 saat süren çatışmada mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

SİLAH SESLERİYLE UYANDILAR

Yalova merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gece saat 02.00 sıralarında bir eve yönelik DEAŞ operasyonu sırasında çatışma çıktı. Çatışma sabah saatlerine kadar sürerken mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Operasyonda 3 polis şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Evde bulunan kadın ve çocuklar sağ olarak kurtarıldı.

"POLİSLER BALKONA VE CAMLARA ÇIKMAMAMIZI SÖYLEDİ"

Çatışmanın yaşandığı evin karşı sokağında oturan Hatice isimli bir vatandaş, silah sesleriyle uyandığını belirterek şunları söyledi:

"Gece saat 02.20'de silah sesleriyle kalktım. Sabaha kadar çatışma sürdü, elektrikler kesikti. Polisler önlem olarak bize balkona ve camlara çıkmamamızı söyledi. Yatın dediler ama o silah sesleri varken nasıl yatacaksın?"

"O MERMİLER BAŞIMIZDAN YAĞARKEN YÜREKLERİMİZ YARILDI"

Çatışma sırasında torunlarının büyük korku yaşadığını anlatan Hatice, "Çocuklar 'Bizi öldürecekler mi babaanne?' diye ağladı. O mermiler başımızdan aşağıya yağarken bizim yüreklerimiz yarıldı. 40 yıldır bu mahalledeyim, ilk kez böyle bir şey yaşadık" dedi.

Yalova'da 8 saatlik çatışmanın tanıkları konuştu: 2 yıl önce de operasyon yapılmıştı

"KOMŞUYDUK AMA HİÇ KONUŞMADIK"

Hatice, çatışmanın yaşandığı binada oturanlarla hiçbir ilişkilerinin olmadığını belirterek, "Ev sahibi, alt kattaki kiracının 5, üst kattakinin 1 çocuğu olduğunu söyledi. Motorla kadın ve çocuk gidip gelirdi. Sohbetimiz yoktu. Bir keresinde üst kattaki kişi, haftalık imza atmaya gittiğini söylemişti" ifadelerini kullandı.

"2 YIL ÖNCE DE OPERASYON YAPILDIĞINI DUYDUM"

Çatışmanın yaşandığı evin bitişiğinde oturan Emine isimli mahalleli ise yaşananların mahallede derin bir üzüntü yarattığını söyledi. Emine, "Gece saat 02.00 gibi çatışma sesleri duyduk ve balkona çıktık. Çatışma devam ediyordu. Çatışma sabah 8-9'a kadar sürdü. Çatışma sesleri çok korkunçtu. Benim en çok şaşırdığım mahallede böyle bir şeyi hiç düşünmüyordum ama ne yazık ki varmış. Allah devletimize zeval vermesin. Allah'ım güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Hepsi çok güzel çalıştılar. Onları Allah'ın izniyle yok ettiler. Ne yazık ki onlardan bin tane ölse, bir polis etmez. Polislerimize çok üzüldük. Daha önce yaklaşık 2 yıl önce bir operasyon yapıldığını duymuştum. Ama bu şekil bir olay olmamıştı. Büyük çatışma olayın olduğu yerde oldu ama ilerideki uç mahallede de silah sesleri geliyordu. Çatışmanın yaşandığı binada oturanları tanımıyorum. Böyle bir şeyle buranın anılması çok üzücü. Mahallemizin bu şekilde anılmasını istemezdim. Çok yakın bir noktada da okul var. Bundan sonra insanlar korkar yani."


Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Yalova, Güncel, Işid, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da 8 saatlik çatışmanın tanıkları konuştu: 2 yıl önce de operasyon yapılmıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu Düzce'de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda
Hastane otoparkında korkutan yangın Hastane otoparkında korkutan yangın
Rüştü Reçber’den Sadettin Saran’a destek Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek
Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti, yol o araçlara kapatıldı
Kırmızı elbisesiyle Erciyes’te kayak yapıp, gül dağıttı Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Leyla Zana Amedspor maçında Ayakta alkışlandı Leyla Zana Amedspor maçında! Ayakta alkışlandı

19:19
Galatasaray’ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Galatasaray'ın Eski Başkanvekili Erden Timur, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
18:49
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ile fenomen Taner Çağlı tutuklandı
18:39
Erden Timur’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı Meğersem önceden uyarılmış
Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! Meğersem önceden uyarılmış
18:23
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutuna saldırı girişiminde bulundu
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu
18:13
TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 gözlemciyi PFDK’ye sevk etti
TFF, bahis soruşturması kapsamında 353 bölgesel hakem ve 75 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti
17:20
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu
Hamas resmen duyurdu: Ebu Ubeyde şehit oldu
16:58
Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı Konum bilgisi dahi eklemiş
Etkisiz hale getirilen teröristin aylar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Konum bilgisi dahi eklemiş
16:51
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2025 20:14:53. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da 8 saatlik çatışmanın tanıkları konuştu: 2 yıl önce de operasyon yapılmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.