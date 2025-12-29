Yalova\'da 8 saatlik çatışmanın tanıkları konuştu: 2 yıl önce de operasyon yapılmıştı

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu, 6 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü operasyonun ardından, çatışmanın yaşandığı mahallede yaşayanlar o geceyi anlattı. Yaklaşık 8 saat süren çatışmada mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

SİLAH SESLERİYLE UYANDILAR

Yalova merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gece saat 02.00 sıralarında bir eve yönelik DEAŞ operasyonu sırasında çatışma çıktı. Çatışma sabah saatlerine kadar sürerken mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Operasyonda 3 polis şehit olurken, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. Evde bulunan kadın ve çocuklar sağ olarak kurtarıldı.

"POLİSLER BALKONA VE CAMLARA ÇIKMAMAMIZI SÖYLEDİ"

Çatışmanın yaşandığı evin karşı sokağında oturan Hatice isimli bir vatandaş, silah sesleriyle uyandığını belirterek şunları söyledi:

"Gece saat 02.20'de silah sesleriyle kalktım. Sabaha kadar çatışma sürdü, elektrikler kesikti. Polisler önlem olarak bize balkona ve camlara çıkmamamızı söyledi. Yatın dediler ama o silah sesleri varken nasıl yatacaksın?"

"O MERMİLER BAŞIMIZDAN YAĞARKEN YÜREKLERİMİZ YARILDI"

Çatışma sırasında torunlarının büyük korku yaşadığını anlatan Hatice, "Çocuklar 'Bizi öldürecekler mi babaanne?' diye ağladı. O mermiler başımızdan aşağıya yağarken bizim yüreklerimiz yarıldı. 40 yıldır bu mahalledeyim, ilk kez böyle bir şey yaşadık" dedi.

"KOMŞUYDUK AMA HİÇ KONUŞMADIK"

Hatice, çatışmanın yaşandığı binada oturanlarla hiçbir ilişkilerinin olmadığını belirterek, "Ev sahibi, alt kattaki kiracının 5, üst kattakinin 1 çocuğu olduğunu söyledi. Motorla kadın ve çocuk gidip gelirdi. Sohbetimiz yoktu. Bir keresinde üst kattaki kişi, haftalık imza atmaya gittiğini söylemişti" ifadelerini kullandı.

"2 YIL ÖNCE DE OPERASYON YAPILDIĞINI DUYDUM"

Çatışmanın yaşandığı evin bitişiğinde oturan Emine isimli mahalleli ise yaşananların mahallede derin bir üzüntü yarattığını söyledi. Emine, "Gece saat 02.00 gibi çatışma sesleri duyduk ve balkona çıktık. Çatışma devam ediyordu. Çatışma sabah 8-9'a kadar sürdü. Çatışma sesleri çok korkunçtu. Benim en çok şaşırdığım mahallede böyle bir şeyi hiç düşünmüyordum ama ne yazık ki varmış. Allah devletimize zeval vermesin. Allah'ım güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Hepsi çok güzel çalıştılar. Onları Allah'ın izniyle yok ettiler. Ne yazık ki onlardan bin tane ölse, bir polis etmez. Polislerimize çok üzüldük. Daha önce yaklaşık 2 yıl önce bir operasyon yapıldığını duymuştum. Ama bu şekil bir olay olmamıştı. Büyük çatışma olayın olduğu yerde oldu ama ilerideki uç mahallede de silah sesleri geliyordu. Çatışmanın yaşandığı binada oturanları tanımıyorum. Böyle bir şeyle buranın anılması çok üzücü. Mahallemizin bu şekilde anılmasını istemezdim. Çok yakın bir noktada da okul var. Bundan sonra insanlar korkar yani."



