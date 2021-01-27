Damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde damperi açık kalan kamyonun çarptığı üst geçit hasar gördü.
Ercan Aslan (48) yönetimindeki 77 ABD 029 plakalı kamyonun, Yalova-İzmit kara yolunda açık kalan damperi yaya üst geçidine çarptı.
Kamyonunun damper kısmı, çarpmanın etkisiyle üst geçitte asılı kalırken, yolun trafiğe kapatılması sonucu araç kuyrukları oluştu.
Kaza yerine gelen polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.
Kazada yaralanan olmazken, üst geçitte oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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