Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

17.05.2022 12:59
Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

Yalova Dereağzı mevkiinde deniz yüzeyinde kadın cesedi bulundu.

Yalova Dereağzı mevkiinde deniz yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Polis cesedin kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Dereağzı mevkiinde denizde bir ceset yüzdüğünü fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç ekipleri cesedi karaya çıkardı.

Ceset ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - YALOVA

Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu
Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu
Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

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Kaynak: İHA

Yalova, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika


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