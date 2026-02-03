Yalova'da Devre Mülk Davası: 6 Sanık Ev Hapsine Alındı - Son Dakika
Yalova'da Devre Mülk Davası: 6 Sanık Ev Hapsine Alındı

03.02.2026 19:18
Yalova'daki devre mülk dolandırıcılığı davasında 6 sanık ev hapsine alındı, toplam 38 sanığın yargılanması sürüyor.

Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasında 6'sı tutuklu toplam 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, oyuncu Yusuf Kemal Atala'nın araların da bulunduğu tutuklu 6 sanık hakkında ev hapsi kararı verdi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen devre mülk dolandırıcılığı davasının son celsesinde, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla 6'sı tutuklu toplam 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davaya tutuklu sanık Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer tutuklu sanık Aral Sarıtürk ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatları yargı paketi çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçunun, ağır ceza mahkemelerinin görev alanından alınarak asliye ceza mahkemelerine verildiğini hatırlattı ve tutuklu sanıkların tahliyelerine talep etti. Savcı ise 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkemeye heyeti kararını açıkladı. Mahkemede tutuklu yargılanan sanıklar Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, oyuncu Yusuf Kemal Atala, Çağatay Kermen ve Koray Öngen, Kaan Karadereli, Aral Sarıtürk hakkında ev hapsi kararı verdi. Heyet duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ev hapsi, Ekonomi, Yalova, Suç, Son Dakika

