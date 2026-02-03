Yalova'da Dolandırıcılık Davasında Ev Hapsi - Son Dakika
Yalova'da Dolandırıcılık Davasında Ev Hapsi

Yalova\'da Dolandırıcılık Davasında Ev Hapsi
03.02.2026 20:20
Karaderili Şirketler Grubu'na yönelik davada 6 sanığa ev hapsi kararı verildi, yargılama sürüyor.

Yalova merkezli Karaderili Şirketler Grubu'na yönelik devre mülk dolandırıcılığı davasında 6'sı tutuklu toplam 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, oyuncu Yusuf Kemal Atala'nın aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık hakkında ev hapsi kararı verdi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen devre mülk dolandırıcılığı davasının son celsesinde, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla 6'sı tutuklu toplam 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yalova'nın Termal ilçesindeki Terma City, Kütahya'nın Emet, Aydın'ın- Kuşadası ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde hisseli tapuları usulsüz bir şekilde bölerek tatil yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ileri sürülen tutuklu sanıklardan Aral Sarıtürk duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili ise SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatları yargı paketi çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçunun, ağır ceza mahkemelerinin görev alanından alınarak asliye ceza mahkemelerine verildiğini hatırlattı ve tutuklu sanıkların tahliyelerine talep etti. Savcı ise 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkemeye heyeti kararını açıkladı. Mahkemede tutuklu yargılanan sanıklar Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, oyuncu Yusuf Kemal Atala, Çağatay Kermen ve Koray Öngen, Kaan Karadereli, Aral Sarıtürk hakkında ev hapsi kararı verdi. Heyet duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da Dolandırıcılık Davasında Ev Hapsi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yalova'da Dolandırıcılık Davasında Ev Hapsi - Son Dakika
