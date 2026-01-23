Yalova'da Emeklilerin Ekonomik Sıkıntıları

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(YALOVA) - CHP'nin yarın Yalova'da yapacağı miting öncesi vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getirdi. Bir emekli vatandaş, en düşük emekli aylığı olan 20 bin lira ile geçinemediğini belirterek, "Tayyip Baba, emekliye bir bak. Seçim günü gelecek, seçime gireceksin. Allah büyüktür" dedi.

CHP'nin yarın yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde Yalova'da yaşayan vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na geçim sorunlarını anlattı. Ekonomik tabloya ilişkin "Çok güzel" diyerek kinaye yapan bir emekli, şunları söyledi:

"Allah Tayyip'ten razı olsun. Neredeyse ailemizi elimizden alıp gidecek. Aile gitti. Adliyeler boşanmalarla dolu. Emeklilerin hepsi aç. Tayyip Baba, emekliye bir bak. Seçim günü gelecek, seçime gireceksin. Allah büyüktür. Gitmeyeceğiz daha. Ayıp yazık ya. Biz de insanız. Vallahi de billahi de yokluktan avradı boşadım. 4 tane çocuk yetim kaldı. 2009'dan bu yana gurbetteyim. Ne yiyeceğiz? Şu anda 18 bin lira alıyorum. Bodrumda yaşıyorum, 10 bin lira kira veriyorum 1 artı 1 daireye. Ne yapacağım kalan parayla? Zıkkım içiyoruz. Tayyip Baba biliyor. Bir tane var, 'Enflasyon düştü' diyor. Bir pazara insene. Bir domatesin kilosu 100 lira, tanesi 25 lira. Dünyada en ucuz ekmek, onu da bulamazsın. Bilen bilir, mesaj gitmiştir."

"Ölmemeye çalışıyoruz"

Başka bir emekli de 24 bin lira aldığını belirterek, "Mümkün değil geçinmek. Ev kendimin ama kira olsa mümkün değil. Pazara ilk defa çıkıyorum. İdare etmeye, ölmemeye çalışıyoruz. Milletvekilinin emekli olmaması lazım. İki dönem vekillik yapıp da ömür boyu emekli aylığı almasını hazmedemiyorum" dedi. Özgür Özel'in mitingine ilişkin de "O zaten ne yapacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

"Hakkımız 45 ama veren yok"

"20 bin lira, çok alıyorum değil mi" diyen bir başka emekli de "Yurt dışşında çalıştım, burada çalıştım, 30 sene çalışmışlığım var. Bize sorsalar bizim hakkımız 45 ama veren yok. İdare etmeye çalışıyoruz. Ben nereye çalışayım, hastayım. Allah'tan evim kendimin. Nereye kadar yetiyorsa onu yiyorsun. Yorganına göre uzanmaya çalışıyorsun. Yapacak bir şey yok, çocuklar sağ olsun. Onlar da olmasa bakacaksın bir parça birisi et alsın da yiyesin diye" dedi.

"Bu kadar kötü günler yaşamadık"

Çocuklarının desteği olmasa geçinmesinin imkansız olduğunu söyleyen emekli, "Eşim de emekli. Her hafta insan ister et alsın, antrikot alsın; alamıyoruz. 35 yıldır buradayız, bu kadar kötü günler yaşamadık" tepkisini gösterdi.

"İş olursa gider çalışırım"

Kamu emeklisi bir yurttaş, "20 bin lira alıyorum. Öylesine geçiniyoruz işte. Kendi evim olmasa geçinemeyiz. Çarşı pazardan mecburi olan şeyleri alıyoruz. Önceden kiloyla alıyorduk, şimdi taneyle alıyoruz. Hayat şartları zor. İş olursa gider çalışırım. İş olmazsa böyle geziyoruz. 25 yıl çalıştım. Bu hükümet olduğu sürece düzelmez, bu hükümet değişirse olabilir. Emekliler için bir tek o (Özgür Özel) uğraşıyor. Eğer o bir şey yaparsa yapar" diye konuştu.

"Sıkıntım yok, her şeyim rahat"

Başka bir emekli ise "Geçiniyorum ben. Herkes ne kadar alıyorsa ben de o kadar alıyorum, 20 bin lira. Evim kira değil. Sıkıntım yok benim. Her şeyim rahat" ifadelerini kullandı.