Yalova'da ev ve bahçede yetiştirilen 2 bin 767 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Halk TV'ye bağlanmak sonu oldu! İşte SBK'nın nasıl yakalandığının perde arkası

Yalova'da köyündeki ev ve bahçesinde 2 bin 767 kök Hint keneviri eken şahıs gözaltına alındı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Burhaniye köyünde ikamet eden Y.K.'nın bahçesinde kenevir yetiştirdiği istihbaratı alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, köye operasyon düzenledi. Y.K.'nın evi ve bahçesinde yapılan aramada, saksılar ve sebze bitkileri arasına ekili 10 farklı noktada toplam 2 bin 767 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirlerden elde edilmesi planlanan yaklaşık 70 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesi önlendi. Kenevirleri yerinde imha eden ekipler, gözaltına aldıkları şüphelinin evinde de bir adet kurusıkı tabanca buldu. Y.K.'nın İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi. - YALOVA