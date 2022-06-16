Yalova'da ilk kez yılan kartalı gözlemlendi - Son Dakika
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Yalova'da ilk kez yılan kartalı gözlemlendi

16.06.2022 19:52
Yalova'da ilk kez yılan kartalı gözlemlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü tarafından Armutlu ilçesinde yapılan doğa gözleminde Latince adı circaetus gallicus olan yılan kartalı türüne ilde ilk kez rastlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü tarafından Armutlu ilçesinde yapılan doğa gözleminde Latince adı circaetus gallicus olan yılan kartalı türüne ilde ilk kez rastlandı.

DKMP ekipleri elektrik üretim şirketi tarafından Yalova, Armutlu ve Çınarcık ilçelerinde yer alan 'rüzgar enerji santrali projesi' ÇED süreci çerçevesinde arazi çalışması gerçekleştirdi. Çalışmada beslenen yılan kartalı türüne rastlandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yılan kartalı oldukça uzun ve geniş kanatlı, açık renkli, iri bir yırtıcıdır. Tünemiş halinde iken üstü kahverengi, karnı beyaz zemin üzerine çizgilidir, tarsusları çıplak ve mavimsi gridir. Bir baykuşu andıran oldukça iri olan başı ve gözleri ile dikkat çeker. Avlanırken çok fazla askıda kalır ve büyük bir şahini andırır. Açık genellikle hafif kurak alanlarda, kayalık, az ağaçlı alanlarda, sık olmayan ormanlarda yaşar. Yuvasını ağaçlara yapar. Beslenmesi sürüngen özellikle yılanlar ve kertenkeleler ile beslenir" denildi.

(Erhan Erdoğan - İHA)

Yalova'da ilk kez yılan kartalı gözlemlendi
Yalova'da ilk kez yılan kartalı gözlemlendi

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Armutlu, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da ilk kez yılan kartalı gözlemlendi - Son Dakika

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