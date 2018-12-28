Son Dakika Haberleri: Yalova'da Kapkaç Zanlısı Yakalandı

Yalova'da Kapkaç Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının elindeki akıllı telefonu çaldığı iddia edilen Suriyeli uyruklu zanlı, bir gün sonra suçu işlediği yerde yakalandı.

Yalova'da Kapkaç Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının elindeki akıllı telefonu çaldığı iddia edilen Suriyeli uyruklu zanlı, bir gün sonra suçu işlediği yerde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda yürüyen D.K'nın arkasından yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alarak kaçtı.

D.K'nın olayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, zanlının Suriye uyruklu S.E. olduğunu belirledi.

Ekipler, olaydan bir gün sonra düzenledikleri operasyonda S.E'yi suç işlediği bulvarda yürürken yakaladı.

Polise verdiği ifadede akılı telefonu çaldığını ve telefonun Bayraktepe Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu itiraf eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Telefon, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Bu arada, olay anı ve sonrası çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:02 Kaynak: AA

Çiftlikköy, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Belediye Başkanı, CHP'nin Seçim Sloganı 10 Yıl Önce Kullandığını İddia Etti Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı

Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:03:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Kapkaç Zanlısı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]