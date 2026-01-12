Yalova'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
12.01.2026 12:29
Yalova'da yüksek kesimlerde kar yağışı sürerken, ekipler yolları açık tutmak için çalışmalar yapıyor.

Yalova'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği Yalova'da, sabah saatlerinden itibaren sahil bölümünde karla karışık sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Yalova-Bursa karayolu Süpürgelik mevkisinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 147. Şube Şefliği ekipleri, yolu açık tutmak için küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

İl Özel İdare karla mücadele ekipleri ise özellikle yüksek rakımlı köy yollarını açık tutabilmek ve buzlanmayı engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine, ekiplerin sahada kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına devam ettiğini belirterek, herhangi kapalı köy yolu olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

