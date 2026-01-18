Yalova'da Kar Yağışı Mağdur Etti - Son Dakika
Yalova'da Kar Yağışı Mağdur Etti

18.01.2026 22:59
Yalova'da yoğun kar nedeniyle 35 kişi mahsur kaldı, yaralı bir sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

YALOVA'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Çınarcık'taki Delmece Yaylası'nda mahsur kalan 10 araçtaki 35 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çiftlikköy'de ise yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobilin yaralı sürücüsü, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp hastanede tedaviye alındı.

Yalova'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, özellikle yaylalara ilgiyi artırdı. Kar manzarasını görmek isteyen bazı vatandaşlar, araçlarıyla Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'na çıktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolunda ilerleyemeyen 10 araçtaki 35 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD'a bağlı 2 arama kurtarma arazi aracı ile 1 amfibi paletli araçla yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde bulundukları yerden alındı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

50 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Öte yandan, Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyünde ise seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İtfaiye, Yalova, Ulaşım, Güncel, Kaza

Son Dakika Güncel Yalova'da Kar Yağışı Mağdur Etti - Son Dakika

23:25
