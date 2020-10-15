Yalova'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde hazırladığı sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia edilen zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte içki üretimi ile satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir eve baskın yapıldı.

Evde yapılan aramalarda beşer litrelik 10 bidonda etil alkol, el yapımı olduğu tahmin edilen beşer litrelik iki ve 1,5 litrelik bir bidonda şarap, 34 şişe rakı, 27 şişe votka, 24 şişe viski, içki yapımında kullanıldığı düşünülen 30 şişe aroma, 7 enjektörün yanı sıra ölçü oldukları değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Polis, evinde sahte içki üretip piyasaya sürmeye hazırlandığı iddiasıyla M.B'yi gözaltına aldı.