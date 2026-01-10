Yalova'da Su Krizi ve Gazetecilerin Soruları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yalova'da Su Krizi ve Gazetecilerin Soruları

Yalova\'da Su Krizi ve Gazetecilerin Soruları
10.01.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü, gazetecilerle su kesintisi ve yönetim sorunları hakkında konuştu.

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluşan Güçlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güçlü, kentte yaşanan su kesintileri ile ilgili sorunun kaynağının kuraklıktan ziyade işletme hatası olduğunu söyledi.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in kendi sorumluluk alanındaki konulardan habersiz olduğunu savunan Güçlü, "Ben o kuyuların nerede olduğunu biliyorum ama 2014 yılında DSİ tarafından protokolle belediyeye teslim edilen kuyuların yerini acaba başkan biliyor mu? Tek tek gidip gördü mü?" ifadelerini kullandı.

2014 yılında yine kentte yaşanan kuraklıkta DSİ'nin açtığı 15 kuyunun bakım, onarım ve işletmesinin tamamen Yalova Belediyesi'ne ait olduğunu hatırlatan Güçlü, kendi bünyesinde olan konuyu DSİ'ye sormasının bir anlamı olmadığını, bunun bir yönetim zafiyeti olduğunu söyledi.

DSİ'nin yaklaşan tehlikeyi görerek belediyeyi uyardığını anlatan Güçlü, "DSİ, nisan ayında bir tespit yaptı. Kasım ayında ikinci tespiti yaptığında ise kuyuların nisan ayındaki haliyle durduğunu, hiçbir bakım yapılmadığını raporladı. Eğer bu kuyular zamanında devreye alınsaydı, Gökçe Barajı üzerindeki yük azalır ve bugün yaşanan kriz büyük ölçüde önlenebilirdi. Acil durum önlemi, kriz kapıya dayanınca değil, öncesinde alınır." diye konuştu.

Yine Gürel'in, "Son 20 yılda yatırım yapılmadı." şeklindeki eleştirilerine de yanıt veren Güçlü, baraj inşaatlarının uzun süreçler gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir barajın ortalama yapım süresi 12 yıldır. Şenköy ve Kurtköy barajları master plan aşamasında, Çağlayan ve Esenköy barajlarının planlaması bitti. Altınova Kınalı Barajı'nın projeleri ise 2025 itibarıyla tamamlanarak 2026 yatırım programına sunulmaya hazır hale geldi. 'Yatırım yok' demek gerçeği yansıtmıyor."

Gürel'in Kurtköy'den gelen su hattına yapılan temizlik malzemesi dökülmesi nedeniyle 35 günlük su kaybı yaşandığı iddiasını da eleştiren Güçlü, "Yalova'nın günlük su ihtiyacı 100 bin metreküp. 3,5 milyon metreküp devasa bir rakam. Arızanın 2-3 günde giderildiği söylenen bir hatta bu kadar kayıp olması, hattın onarımdan sonra kullanılmadığı şüphesini doğuruyor. Sonuç açık ve net, Yalova'yı susuz bırakan sadece yağmur eksikliği değil, aylar öncesinden gelen uyarılara rağmen harekete geçmeyen yönetim anlayışıdır." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, AK Parti, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Su Krizi ve Gazetecilerin Soruları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:00:47. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Su Krizi ve Gazetecilerin Soruları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.