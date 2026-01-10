Yalova\'da Su Krizi ve Gazetecilerin Soruları

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluşan Güçlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güçlü, kentte yaşanan su kesintileri ile ilgili sorunun kaynağının kuraklıktan ziyade işletme hatası olduğunu söyledi.

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in kendi sorumluluk alanındaki konulardan habersiz olduğunu savunan Güçlü, "Ben o kuyuların nerede olduğunu biliyorum ama 2014 yılında DSİ tarafından protokolle belediyeye teslim edilen kuyuların yerini acaba başkan biliyor mu? Tek tek gidip gördü mü?" ifadelerini kullandı.

2014 yılında yine kentte yaşanan kuraklıkta DSİ'nin açtığı 15 kuyunun bakım, onarım ve işletmesinin tamamen Yalova Belediyesi'ne ait olduğunu hatırlatan Güçlü, kendi bünyesinde olan konuyu DSİ'ye sormasının bir anlamı olmadığını, bunun bir yönetim zafiyeti olduğunu söyledi.

DSİ'nin yaklaşan tehlikeyi görerek belediyeyi uyardığını anlatan Güçlü, "DSİ, nisan ayında bir tespit yaptı. Kasım ayında ikinci tespiti yaptığında ise kuyuların nisan ayındaki haliyle durduğunu, hiçbir bakım yapılmadığını raporladı. Eğer bu kuyular zamanında devreye alınsaydı, Gökçe Barajı üzerindeki yük azalır ve bugün yaşanan kriz büyük ölçüde önlenebilirdi. Acil durum önlemi, kriz kapıya dayanınca değil, öncesinde alınır." diye konuştu.

Yine Gürel'in, "Son 20 yılda yatırım yapılmadı." şeklindeki eleştirilerine de yanıt veren Güçlü, baraj inşaatlarının uzun süreçler gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir barajın ortalama yapım süresi 12 yıldır. Şenköy ve Kurtköy barajları master plan aşamasında, Çağlayan ve Esenköy barajlarının planlaması bitti. Altınova Kınalı Barajı'nın projeleri ise 2025 itibarıyla tamamlanarak 2026 yatırım programına sunulmaya hazır hale geldi. 'Yatırım yok' demek gerçeği yansıtmıyor."

Gürel'in Kurtköy'den gelen su hattına yapılan temizlik malzemesi dökülmesi nedeniyle 35 günlük su kaybı yaşandığı iddiasını da eleştiren Güçlü, "Yalova'nın günlük su ihtiyacı 100 bin metreküp. 3,5 milyon metreküp devasa bir rakam. Arızanın 2-3 günde giderildiği söylenen bir hatta bu kadar kayıp olması, hattın onarımdan sonra kullanılmadığı şüphesini doğuruyor. Sonuç açık ve net, Yalova'yı susuz bırakan sadece yağmur eksikliği değil, aylar öncesinden gelen uyarılara rağmen harekete geçmeyen yönetim anlayışıdır." dedi.