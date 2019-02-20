Yalova'da Tarihi Eser Operasyonu
1 saat önce
Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri. Çiftlikköy ilçesinde yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirdiler.
Yalova Jandarma
Alay Komutanlığı ekipleri. Çiftlikköy
ilçesinde yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirdiler.
Aldığı bir istihbarat sonrasında harekete geçen Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Çiftlikköy ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çoğunluğu Roma
ve Bizans dönemine ait 213 adet sikke, 1 adet haç, 1 adet el havanı, 1 adet dövecek, 6 figür ve heykelcik, 2 yüzük, 1 ok ucu, 1 kolye ucu, 11 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Evde ayrıca 1 adet ev yapımı tabanca ve 24 adet av tüfeği fişeği bulundu. Tarihi eser kaçakçılığı yapmak suçlaması ile mahkemeye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:01 Kaynak: İHA
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