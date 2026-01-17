Yalova'da Telefon Tamircisine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yalova'da Telefon Tamircisine Saldırı

Yalova\'da Telefon Tamircisine Saldırı
17.01.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da telefon tamircisi Mustafa Yargıcı, müşterisi ve arkadaşları tarafından darbedildi.

YALOVA'da telefon tamircisi Mustafa Yargıcı (34), sattığı telefon nedeniyle tartıştığı müşterisi ve 8 arkadaşı tarafından darbedildi. Yargıcı'nın burnu kırılırken, saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Rüstempaşa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde cep telefonu tamiri yapıp satan Mustafa Yargıcı (34), üç hafta önce gelen bir müşterisine cep telefonu sattı. Bir süre sonra iş yerine gelen müşterisi, telefonunda arıza olduğunu söyledi. Mustafa Yargıcı ile konuşup telefonun tamir edilmesini kabul eden müşteri, sorunu giderilen telefonunu alarak iş yerinden ayrıldı.

İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDI

Önceki gün tekrar gelip, telefondan memnun olmadığını söyleyen müşteri ile Mustafa Yargıcı arasında tartışma çıktı. Buradan telefonu alarak ayrılan müşteri, bir süre sonra 8 arkadaşı ile iş yerine gelip Mustafa Yargıcı'yı darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Yargıcı'nın burnunun kırıldığı belirlendi. 10 gün iş göremez raporu alan Yargıcı, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

'8 ARKADAŞI İLE GELDİ'

Mustafa Yargıcı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Telefonu sattığım müşteri, iş yerime gelip memnun olmadığını söyledi. Ben de ona, 'Telefonu geri alabileceğim gibi onarıp kendisine tekrar verebileceğimi ilettim. Bana, 'Telefonu tamir ederseniz, sorun çözülür' dedi. Ben de telefonu onarıp, kendisine verdim. Daha sonra tekrar gelip benden telefonu geri almamı istedi. Aramızda çıkan tartışma sonrası kendisini kovdum. Akşam saatlerinde telefon ile arayıp, bana küfür ve hakaretler yağdırdı. Kendisini konuşmak için iş yerime davet ettiğimde 8 arkadaşı ile geldi. Anlaşmak için birlikte çay ocağına gittik. Burada da ağza alınmayacak kelimeler söyleyince vatandaşlar bizi ayırdı. Sonra iş yerime gelip, beni mağazamın önünde dövdüler. Burnum kırıldı. Güvenlik kamerası tarafından kayda alınan bu olay sonrası beni döven kişi ve kişilerden şikayetçiyim."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güvenlik, Yalova, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Telefon Tamircisine Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Rıza Pehlevi’den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır Rıza Pehlevi'den İran için çağrı: Ülkeme dö­neceğim, geçiş planım hazır

18:11
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi Arda Güler’in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid
18:01
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına 4 Eksikle Çıkıyor
17:29
3 gol ofsayta takıldı Manchester United derbide City’yi sahadan sildi
3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 18:56:21. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Telefon Tamircisine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.