Son Dakika Haberleri: Yalova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yalova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

59 dakika önce

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yalova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.


M.D. idaresindeki 45 HA 8524 plakalı kamyon, Yalova- Bursa kara yolu kent merkezi çıkışında, H.S'nin kullandığı 41 H 8006 plakalı kereste yüklü kamyona arkadan çarptı.

Sürücü M.D, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü H.S, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Bursa, Yalova, Güncel
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