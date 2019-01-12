Yalova'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
59 dakika önce
Yalova'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Yalova
'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
M.D. idaresindeki 45 HA 8524 plakalı kamyon, Yalova- Bursa
kara yolu kent merkezi çıkışında, H.S'nin kullandığı 41 H 8006 plakalı kereste yüklü kamyona arkadan çarptı.
Sürücü M.D, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü H.S, 112 Acil Servis
ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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