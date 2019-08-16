Son Dakika Haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonu
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu

29 dakika önce

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Yalova il merkezi ve Çınarcık ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Yalova il merkezi ve Çınarcık ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat sonrasında Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Şahısların eve ve evlerinin bahçelerinde yapılan aramalarda ise 85 kök dişi Hint keneviri, 50 gram skunk, 14 gram esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler imha edilirken, yakalanan şahıslar ise mahkemeye sevk edildi. - YALOVA
Jandarma, Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
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