Yalova'da uyuşturucu operasyonu
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Yalova Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Yalova il merkezi ve Çınarcık ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Yalova Jandarma Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:05 Kaynak: İHA
Alay Komutanlığı tarafından Yalova il merkezi ve Çınarcık
ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat sonrasında Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Şahısların eve ve evlerinin bahçelerinde yapılan aramalarda ise 85 kök dişi Hint keneviri, 50 gram skunk, 14 gram esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler imha edilirken, yakalanan şahıslar ise mahkemeye sevk edildi. - YALOVA
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