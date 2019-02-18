Yalova'da yanan evi öğrenciler onaracak

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"Camide Siyaset Yaptı" Denen AK Partili Aday, Eleştirilere Yanıt Verdi: Rutin Toplantı

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti