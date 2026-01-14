Yalova Kaplıcaları'nda Rezervasyonlar Tam Doldu - Son Dakika
Yalova Kaplıcaları'nda Rezervasyonlar Tam Doldu

Yalova Kaplıcaları\'nda Rezervasyonlar Tam Doldu
14.01.2026 11:39
Yalova'daki kaplıca otellerinde rezervasyon oranı yüzde 100 ulaştı, turistler kar altında yüzüyor.

SAĞLIK turizminin önemli merkezlerinden Yalova'da sömestir öncesi kaplıca otellerindeki rezervasyon oranı yüzde 100'e ulaştı. Yerli ve yabancı turistler, kar altında su sıcaklığı 38 derece havuzlara girip yüzerek tatilin keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin önemli sağlık turizmi merkezlerinden olan Yalova'nın Termal ilçesindeki otellerde, sömestir hazırlıkları sürüyor. 3 bin 600 dönümlük alan üzerine kurulu olan ve yürüyüş yolları, hamamlar ile havuzlarla zenginleştirilen Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi, 1700 yıllık bir geçmişe sahip. Tarih boyunca; Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde şifa merkezi olarak bilinen, merkeze 12 kilometre mesafede yer alan termal tesisler, yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrarken; Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle birlikte toplam 5 bin yatak kapasitesine sahip olan tesislerde rezervasyon oranı yüzde 100'e ulaştı. Tesislerde, sömestirdeki konaklama fiyatları kişi başı gecelik 4 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor.

'KAR YAĞARKEN SICAK HAVUZA GİRMENİN KEYFİNİ YAŞIYORLAR'

İşletme müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt, "Yarıyıl tatili öncesi şu anda beklenen kar geldi. Turizm tesis alanında çok güzel bir atmosfer içindeyiz. 3 büyükşehir ortasında, 1 saatlik mesafede hizmet veren bir bölgedeyiz. Termal Kaplıcaları tesisi olarak, gelen insanlara hem tarihi hem görmüş olduğunuz şifa kaynağıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Okullar tatil olduğu için artık öğrencilerimiz de aileleriyle birlikte vakit geçirmek için tesisimizi tercih etmeye başladılar. İki hafta öncesinden başlayarak, otel doluluk oranımız artmaya başladı. Şu anda neredeyse tamamıyla dolduk. Hazırlıklarımızı tamamladık. Havuzumuzdaki sıcak suyumuz 38 ile 40 derece arasında değişiyor. İnsanlar kar yağarken aynı anda sıcak havuza girmenin keyfini yaşıyorlar. Günübirlik ziyaretçilere de açığız. Bu anlamda bir sınırımız yok. Günübirlik ziyaretçilerimize de hamamlarımızda ve havuzumuzda hizmet veriyoruz" dedi.

'İNSANLAR MONTLA GEZİYOR, BİZ YÜZÜYORUZ'

İstanbul'dan tatil için Yalova'ya gelen Abdullah Deveci, ulaşım rahatlığı nedeniyle termal tesisleri tercih ettiğini belirterek, "Her yıl geliyorum. Su çok güzel. Buradan memnunum. İşletme de güzel. Şu anda kar da yağıyor. Tatilin keyfini çıkartıyorum. Dışarıda insanlar montla geziyor, biz yüzüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kaplıca, Ekonomi, Yalova, Güncel, Son Dakika

