Yalova Karayolu'nda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

03.02.2026 23:49
Bursa-Yalova karayolunda motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Yalova karayolu üzerinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Murat B. (34) idaresindeki 16 VK 752 plakalı motosiklet, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ömer S.'ye (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer S. Metrelerce savrulurken, devrilen motosiklet de yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunan Ömer S. ve Murat B., daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

