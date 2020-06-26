Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yalova'da 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 830 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu ile 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda da mermi ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Yalova'da 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1 kilo 830 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu ile 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda da mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

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Yalova Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen 5 adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda bir evde duvarın banyo kısmının duvarında hazırlanan zula diye tabir edilen bir bölme bulundu. Narkotik dedektör köpek 'Gölge' tarafından tespit edilen bölmeden 1 kilo 830 gram bonzai diye tabir edilen sentetik kannabinoid maddesi elde edildi. Adreslerde yapılan aramada adeta bir cephanelik de ortaya çıktı. Operasyonda 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 22 adet fişek, 2 adet tabanca ve tabancalara ait 4 adet 9 mm ve 18 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak E.S. (52), G.S. (27), S.K. (47), N.S. (17), S.S (23), B.S. (23), E.S. (47) ve K.S. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan sorgulama sonrasında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden G.S., Türk Ceza Kanununun 188. maddesi ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti' yapma maddesine mukavemetten tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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