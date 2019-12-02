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Yalova Üniversitesindeki tartışmalı toplantı

6 saat önce

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç. Dr.

Yalova Üniversitesindeki tartışmalı toplantı, System.String[]

Yalova Üniversitesi (YAÜ) Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil ile tartışmasının ardından yaşananlara ilişkin, "Burada bir fitne, bir fesat eli olayı kullanarak üniversitemiz, rektörlük adına birtakım faaliyetleri frenlemek adına bu yola başvurdular. Organize bir olayla karşı karşıya kaldığımızın farkındayız" dedi.

Bir grup öğrenci, YAÜ'de 28 Kasım günü düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Birliği Toplantısı'ndaki tartışma ve sonrasındaki süreçle ilgili Cebeci'ye destek olmak amacıyla basın açıklaması yapmak için Rektörlük önünde toplandı. Öğrenci Kulüpleri Birliğine bağlı öğrenciler, Prof. Dr. Cebeci'nin ricası üzerine basın açıklamasını iptal etti.

Öğrencilere seslenen Rektör Cebeci, o gün yaşananlara bir anlam veremediklerini söyledi.

Yaşanan tartışmanın, sosyal medyada organize bir şekilde yayınlandığını anlatan Cebeci, şöyle konuştu:

"İki gündür çok haksız ithamlara maruz kaldık. Canımız sıkıldı ve çok üzüldük. Sizlerin bu aşamada bizlere olan desteği takdire şayandır. Sizlere teşekkür ediyorum. Çok ağırbaşlı ve Yalova Üniversitesine yakışacak şekildeki tepkiniz de takdire şayandır. Bir daha gururla söylüyorum ki bizim öğrencilerimiz harika. Olgun, aklı başında, tepkisinin de ölçüsünü bilen, bizlere küfürler edilmesine rağmen tek küfür etmeyen öğrencilerimizin olması bizim gurur kaynağımız oldu.

Bir yerde güzel bir şey yapıyorsanız tekerinize daima taş koyanlar çıkıyor maalesef. Bunlar bizi yıldırmak için yapılıyor. Bunun da farkındayız. O video, başı sonu kesilmiş sadece benim tepkimi veren kısmıyla korkunç bir algı yönetimi, bir itibar katliamı yapıldı. Bunu biz biliyoruz. Bunu o hocanın yaptırdığını da şahsen düşünmüyorum. Burada bir fitne, bir fesat eli olayı kullanarak üniversitemiz, rektörlük adına birtakım faaliyetleri frenlemek adına bu yola başvurdular. Organize bir olayla karşı karşıya kaldığımızın farkındayız."

Cebeci'nin konuşmasının ardından öğrenciler açıklama yapmadan Rektörlük önünden ayrıldı.

Ebubekir Sifil, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:32 Kaynak: AA
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