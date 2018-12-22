Yamaç Paraşütü Eğitimini Tamamlayanlara Sertifika
5 saat önce
Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübünce düzenlenen yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.
Bafra
Hava Sporları ve Gençlik Kulübünce düzenlenen yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.
Bafra Öğretmenevinde düzenlenen törende, P3 eğitimini başarıyla tamamlan 9 sporcuya sertifikaları verildi. Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin
, Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Apaydın
ile sporcuları tebrik etti.
Apaydın da kurs ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:32 Kaynak: AA
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