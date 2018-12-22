Son Dakika Haberleri: Yamaç Paraşütü Eğitimini Tamamlayanlara Sertifika

Yamaç Paraşütü Eğitimini Tamamlayanlara Sertifika

5 saat önce

Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübünce düzenlenen yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Yamaç Paraşütü Eğitimini Tamamlayanlara Sertifika, System.String[]
Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübünce düzenlenen yamaç paraşütü eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Bafra Öğretmenevinde düzenlenen törende, P3 eğitimini başarıyla tamamlan 9 sporcuya sertifikaları verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü Başkanı Burhan Apaydın ile sporcuları tebrik etti.

Apaydın da kurs ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:32 Kaynak: AA

Bafra, Güncel
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