Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu bebeği ölen kadın yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu bebeği ölen kadın yaralandı

Şanlıurfa\'da düğünde havaya açılan ateş sonucu bebeği ölen kadın yaralandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu kurşunun isabet ettiği kadının 3 aylık hamile bebeği hayatını kaybetti. Kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

07.05.2024 16:15
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu kurşunun isabet ettiği kadının bebeği öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesin bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde meydana geldi. Bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı. Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. (34) yaralandı. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün bebeğini kaybettiği belirlendi. Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, F.K. (48) ve C.K.'yi (58) gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da düğünde havaya açılan ateş sonucu bebeği ölen kadın yaralandı - Son Dakika

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