Kaza, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Akçahisar köyü mevkiinde geldi. B.Ö. kontrolündeki 38 ADS 960 plakalı özel bir firmaya ait gıda yüklü tır sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle S.A. kontrolündeki 29 AAK 245 plakalı araca çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tırda bulunan gıda ürünleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri savrulan tırın sürücüsü B.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yan yatan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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