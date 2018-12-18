Son Dakika Haberleri: Yanan Askeri Araç Demir Yığınına Döndü

Yanan Askeri Araç Demir Yığınına Döndü

2 saat önce

Yanan askeri araç demir yığınına döndüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde askeriyeye bağlı sivil bir araç seyir halindeyken alev aldı.

Yanan askeri araç demir yığınına döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde askeriyeye bağlı sivil bir araç seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan askeri araç küle döndü.
Olay Süleymanpaşa- Malkara yolu üzerinde Beşiktepe kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde olan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın alev alması ile sürücü aracı kenara çekip kendini dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürme çalışması başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri de yanan aracın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürülürken, askeri araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:37 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Süleymanpaşa, Genel
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