Yandex Go Bursa’da hizmete başladı, Türkiye’de faaliyet gösterdiği şehir sayısı yediye ulaştı

İstanbul, 23 Eylül 2026 — Teknoloji şirketi Yandex Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren Yandex Go, Türkiye'deki büyümesini sürdürürken Bursa'da da hizmete vermeye başladı. Yandex Go, tek bir dijital platform üzerinden şehirdeki yaklaşık 3 milyon kişinin ulaşım seçeneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yandex Go'nun Bursa'da hizmete başlaması, şirketin Türkiye genelinde dijital dönüşümü ve daha akıllı mobilite çözümlerini yaygınlaştırma çalışmalarında attığı bir diğer stratejik adım niteliğinde. Yandex Go, sunduğu özelliklerle günlük ulaşımın herkes için daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir hâle gelmesine katkı sağlıyor.

Yandex Go Türkiye Ülke Müdürü Semih Altuğ yaptığı açıklamada, “Bursa'da hizmete başlamamızla birlikte, Türkiye'nin kentsel mobilite ekosistemine yönelik uzun vadeli stratejimiz doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, ülkenin ana ulaşım güzergâhlarında milyonlarca insanı birbirine bağlayan ve herkes için güvenilir, yenilikçi ve uygun fiyatlı ulaşım imkânı sunan teknoloji odaklı bir hizmet ağı oluşturmak. Bursa, Türkiye genelinde mobilitenin dijitalleşmesi yolunda attığımız bir diğer önemli adım. Sürekli gelişim anlayışımız doğrultusunda, kullanıcılarımız nerede olurlarsa olsunlar, hizmetimizi onlar için giderek daha erişilebilir ve ulaşılabilir hâle getiriyoruz.” dedi.

Yandex Go platformu, gelişmiş konum belirleme ve akıllı rota oluşturma teknolojilerinden yararlanarak yolcuları en yakındaki müsait iş ortağı sürücülerle eşleştiriyor. Böylece bekleme süreleri en aza indirilirken verimlilik en üst düzeye çıkarılıyor. Kullanıcılar ödemelerini uygulama üzerinden kartla veya nakit olarak farklı yöntemlerle yapabiliyor.

Hizmet yalnızca lisanslı taksilerle iş birliği yapıyor ve operasyonlarını kolaylaştırmak, şeffaflığı artırmak ve Türkiye'deki taksi sektöründe standartları yükseltmek için onları dijital çözümlerle donatıyor. Yandex Go, en yeni teknolojileri kullanıma sunarak hem iş ortağı sürücüleri, hem de yolcuları desteklemeyi ve her yolculuğu daha verimli ve uygun maliyetli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Yandex Go, Haziran 2026'da mobilite çözümlerini İstanbul'da kullanıma sunmuştu. Platform bugün İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Adana ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin 7 şehrinde hizmet veriyor.