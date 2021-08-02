Üye Girişi
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın - Son Dakika

Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın

02.08.2021 11:15

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, yangınların devam ettiği Bodrum'a giderek bölgedeki yardım çalışmalarına destek verdi. Son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Levent, gönderilen yardımlarla ilgili de "Kamyonlara yiyecek içecek koyup yangın bölgelerine getirenler var. İyi duygularla geliyorlar ama olmuyor. Lütfen yapmayın. Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor" diyerek vatandaşları uyardı.

Şarkıcılığın yanı sıra kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile Türkiye'nin çeşitli yerlerine yardım ulaştıran Haluk Levent, ülkeyi etkisi altına alan yangınlar için afet bölgelerine giderek yardım çalışmalarına katıldı.

"YANGIN TERMİK SANTRALE YAKLAŞIYOR, HAVADAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Derneğindeki 37 bin saha çalışanından yargın bölgelerine gitmesini isteyen Haluk Levent, yangınların devam ettiği Bodrum'daki lojistik destek birimine gitti. Yardımların yapıldığı bölgeden video paylaşan Haluk Levent, "Bodrum'da lojistik destek birimindeyiz. Herkes canhıraş çalışıyor. Ören'de termik santrale yaklaşma durumu var, havadan destek bekliyoruz. Çökertme, Bozalan, Mazı, Ören, Gökbel bölgeleri zorda" ifadelerini kullandı.

Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım sistemi çökertiyor

"SİSTEMSİZ YARDIM SİSTEMİ ÇÖKERTİYOR"

Bölgedeki çalışmalardan bahseden ünlü isim, vatandaşları yardım konusunda da uyardı. Fazla gönderilen yardımların faydasının olmadığını söyleyen Haluk Levent, "Kamyonlara yiyecek içecek koyup yangın bölgelerine getirenler var. İyi duygularla geliyorlar ama olmuyor. Kilitleniyor her yer. Lütfen yapmayın. Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor" dedi.

Afet bölgesine giden Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım sistemi çökertiyor
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın

Haluk Levent, Türkiye, Bodrum, Yangın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu 11:32 Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu 11:26 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada 11:22 Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu 11:14 Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı 10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu 10:40 Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim 10:27 Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim

Son Dakika Haberleri
11:29 Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
11:25 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı
10:58 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
11:33
Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam         
11:30
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırdı         
11:24
Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor         
11:18
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor         
11:08
Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı         
11:04
Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak         
10:52
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor         
09:56
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 11:38:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement