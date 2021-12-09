Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı - Son Dakika

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla mahallesinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KUCAĞINDA ÇOCUKLA YANGINI İZLEDİ

Alevlerin yükseldiği dairenin üst katındaki vatandaşın alevlere aldırış etmeden çocuğuyla yangını izlediği görüntüler ise izleyenleri şaşırttı.

ALEVLERDEN ETKİLENMEDİ

Öte yandan, camda asılı olan Türk Bayrağı'nın alevlerden etkilenmediği görüntülendi. İtfaiye ekipleri Türk Bayrağı'nı güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı.