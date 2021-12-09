Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla mahallesinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin yükseldiği dairenin üst katındaki vatandaşın alevlere aldırış etmeden çocuğuyla yangını izlediği görüntüler ise izleyenleri şaşırttı.
Öte yandan, camda asılı olan Türk Bayrağı'nın alevlerden etkilenmediği görüntülendi. İtfaiye ekipleri Türk Bayrağı'nı güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı - Son Dakika