Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş - Son Dakika
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Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş

21.01.2023 12:48
Yangın çıkarıp, tartıştığı anneannesi ile teyzesini eve kilitlemiş

ANTALYA'da, apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin, Hülya Çetinkaya (63) ile kızı Filiz Kaplan (46) olduğu tespit edildi.

ANTALYA'da, apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin, Hülya Çetinkaya (63) ile kızı Filiz Kaplan (46) olduğu tespit edildi. Tartıştığı anneannesi Çetinkaya ile teyzesi Kaplan'ı eve kilitleyip, yangını çıkardığı belirlenen Okan Altay (28), gözaltına alındı.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıktı. Okan Altay, içinde yanıcı madde olduğu değerlendirilen 5 litrelik bidon ile birlikte yaşadığı anneannesi Hülya Çetinkaya'nın evine gelip, tartışmaya başladı. Anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan, Altay'ın teyzesi Filiz Kaplan da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni Altay'ın dairesine indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

DUMANDAN ETKİLENİP HASTANELİK OLDUTartışma sırasında, evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan incelemede ise 2 kadının cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay de hastaneye götürüldü.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay'ı gözaltına aldı.

Yapılan incelemede; yangında ölen 2 kişinin, Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı Filiz Kaplan olduğu, Okan Altay'ın yangın çıkarıp, teyzesi ile anneannesinin üzerine evin kapısını kilitlediği belirlendi. Altay, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hülya Çetinkaya ile Filiz Kaplan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderildi.


Kaynak: DHA
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Muratpaşa, İtfaiye, Altay, Güncel, Son Dakika

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