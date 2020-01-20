Yangın mağduru aileye yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangın mağduru aileye yardım eli - Son Dakika

Yangın mağduru aileye yardım eli

6 saat önce

Milas'a bağlı Menteş Mahallesi'nde meydana gelen yangında evsiz kalan Gezgin ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yaraların sarılması ve aileye yardımda bulunulması için talimat verdi.

Yangın mağduru aileye yardım eli, System.String[]

Milas'a bağlı Menteş Mahallesi'nde meydana gelen yangında evsiz kalan Gezgin ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yaraların sarılması ve aileye yardımda bulunulması için talimat verdi.


Milas'a bağlı Menteş Mahallesi'nde yaşayan Gezgin ailesinin evinde, kimsenin olmadığı bir anda yangın başladı. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, evi saran alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Elektrik arızası sebebiyle çıktığı düşünülen yangının ardından ev tamamıyla kullanılamaz hale geldi.


Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen ve kış gününde evsiz kalan Gezgin ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı'nın da bulunduğu ziyarette yangınla ilgili bilgi alan Başkan Tokat, "Yangında neyse ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış. Bu her şeyden önemli! İtfaiye ekiplerimiz de gerekli çalışmayı yaparak yangını söndürmüş. Evde meydana gelen maddi hasarın giderilmesi ve evin tadilat işlemleri için Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze ve Fen İşleri Müdürlüğümüze gerekli talimatları verdim. Tadilatın tamamlanması ve ailemizin evine yeniden kavuşması adına gereken desteği acilen sağlayacağız" diye konuştu.


Milas Belediyesi'nin yardım eliyle üzüntülerinin bir nebze olsun dindiğini söyleyen Gezgin ailesi, Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat'ın geçmiş olsun ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "İtfaiye ve sağlık ekiplerimize, güvenlik güçlerimize, yangının söndürülmesi için yardımcı olan mahalle halkımıza, Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat ve Menteş Mahalle Muhtarımız Bayram Arıcı'ya teşekkür ederiz" diye konuştu. - MUĞLA

Muhammet Tokat, Menteş, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi 2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı: Salı gününe dikkat

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:54:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangın mağduru aileye yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]