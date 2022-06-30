Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu - Son Dakika
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Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu

30.06.2022 00:59
Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu

Niğde'de bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada tuttu.

Niğde'de bir evde çıkan yangında balkondan atlayan kadını, alt komşusu havada tuttu. O anlar kameralarca kaydedildi.

Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan, çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, aşağı atladı. Yanan dairenin altında yaşayan bir vatandaş da, atlayan kadını son anda havada tutarak, yere düşmesini engelledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangında balkondan atlayan kadını havada tuttu - Son Dakika
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