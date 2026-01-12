Yangında Bıçaklanmış Kadın: Yeğen Tutuklandı - Son Dakika
Yangında Bıçaklanmış Kadın: Yeğen Tutuklandı

Yangında Bıçaklanmış Kadın: Yeğen Tutuklandı
12.01.2026 19:51
Tekirdağ'da evde çıkan yangın sonrası bıçaklanmış kadının yeğeni tutuklandı, cinayet şüphesi var.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangının ardından bıçaklanmış halde ölü bulunan kadının gözaltına alınan yeğeni tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde yapılan incelemede Binnaz Eriş'in bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İlk tespitlerde cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla evde yangın çıkarıldığı değerlendirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalarda çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda Binnaz Eriş'i öldürdüğü belirlenen kız kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

