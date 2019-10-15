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Yangında hasar gören yapılara yıkım

1 saat önce

Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal bölgedeki Oğlaklı Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, birçok evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangında hasar gören yapılara yıkım, System.String[]

Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal bölgedeki Oğlaklı Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, birçok evi kullanılamaz hale getirdi. Yangından risk oluşturan yapılar, Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.


Bağlar'a bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde önceki gün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, şans eseri can kaybı yaşanmazken, birçok ev ve yapı yangında zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilerek söndürülen yangın nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiren ve vatandaşlar için risk oluşturan taşlık yapıların yıkımı Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yangından dolayı zarar gören yapılar ve metruk yerler bağlar belediyesine bağlı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.


Yangında zarar gören ve yıkımı gerçekleştirilen yapılardan sonra vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı Bağlar Belediyesi'ne teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:54 Kaynak: İHA
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