Yangında Mahsur Kalan 5 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Elazığ'da çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'da çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.





Alınan bilgiye göre, Sarayatik Mahallesi Atalay Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Yangını fark eden apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Ekipler, korku ve paniğe neden olan yangını kısa sürede söndürdü.





Bu arada yoğun dumandan dolayı mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle apartmandan çıkarıldı.

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