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Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi

06.02.2022 12:28

Edinilen son dakika haberine göre ORDU'nun Korgan ilçesinde tek odalı ahşap bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Eymen Alantepe (4) ce 8 aylık kardeşi Yaman, aynı tabuta konularak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

ORDU'nun Korgan ilçesinde tek odalı ahşap bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Eymen Alantepe (4) ce 8 aylık kardeşi Yaman, aynı tabuta konularak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Korgan ilçesine bağlı Tepealan Mahallesi'nde Alantepe ailesine ait ahşap evde cuma günü saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baba Selami Alantepe'nin, yeğenini son anda kurtardığı, kendi çocuklarını kurtarmaya çalışırken patlama olması nedeniyle tekrar giremediği evde alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Evde inceleme yapan ekipler, ailenin çocukları Yaman ve Eymen'in cesediyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AYNI TABUTA KONULDULAR

Kardeşlerin cenazeleri otopsi işleminin ardından Korgan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Aile yakınları tarafından bu sabah hastane morgundan teslim alınan Eymen ve Yaman kardeşlerin aynı tabuta konulan cenazeleri, ilçedeki Kırıkbozu Alanbaşı Mezarlığı'na getirildi. İki kardeş, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede baba Selami Alantepe'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.


Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi
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Tepealan, Yangın, Cuma, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 2 kardeş aynı tabuta konularak toprağa verildi - Son Dakika
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