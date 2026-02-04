Yangında Yaralanan Emekli Polis Hayatını Kaybetti

Hatay'da yaşadığı ahşap ev alevlere teslim olan emekli polis memuru Talip Bulut, yanan evden beylik tabancasını almak isterken yanarak ağır yaralandı. Bulut, yanık tedavi merkezinde 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangın; Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşandı. Polislik mesleğinden emekli olduktan sonra memleketine yerleşen ve çiftçilik yapmaya başlayan Talip Bulut'un yaşadığı ahşap çiftlik evi alevlere teslim oldu. Can havliyle kendini dışarı atan Bulut, beylik tabancasını almak için girdiği evde alevler içerisinde kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alındı. Bir hafta boyunca tedavisi devam eden Bulut, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bulut'un gün içerisinde Erzin ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - HATAY