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YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN DUMANDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika

YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN DUMANDAN ZEHİRLENDİ

17.02.2022 23:19

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangını söndürmek isteyen Can Gün (26), dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangını söndürmek isteyen Can Gün (26), dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Alaşehir Beşeylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde çıktı. Sercan Gün'e ait evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede iki odaya sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bu sırada evlerinin yandığı öğrenenn Can Gün, müdahale etmek için alevlerin arasına girdi. Dumandan etkilenen Gün, komşuları tarafından uzaklaştırılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Dumandan zehirlenen Can Gün ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN DUMANDAN ZEHİRLENDİ
YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN DUMANDAN ZEHİRLENDİ
YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN DUMANDAN ZEHİRLENDİ

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Cumhuriyet Caddesi, Alaşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN DUMANDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika


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