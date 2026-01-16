Yankı Bağcıoğlu: "Şehit Yakınları ve Gazi Maaşları Fiilen Yoksulluk Sınırının Altına İtilmiştir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yankı Bağcıoğlu: "Şehit Yakınları ve Gazi Maaşları Fiilen Yoksulluk Sınırının Altına İtilmiştir"

16.01.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Şehit yakınları ve gazilerin maaşları fiilen yoksulluk sınırının altına itilmiş durumdadır. Unutulmamalıdır ki şehit aileleri ve gaziler için yapılan her ödeme bir sosyal yardım değildir. Bu, devletin canını ortaya koymuş insanlara olan namus borcudur. Devletin tanıdığı hakların yine devlet kurumları eliyle kullanılamaz hale getirilmesi kabul edilemez ve acilen düzeltilmelidir” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Şehit yakınları ve gazilerin maaşları fiilen yoksulluk sınırının altına itilmiş durumdadır. Unutulmamalıdır ki şehit aileleri ve gaziler için yapılan her ödeme bir sosyal yardım değildir. Bu, devletin canını ortaya koymuş insanlara olan namus borcudur. Devletin tanıdığı hakların yine devlet kurumları eliyle kullanılamaz hale getirilmesi kabul edilemez ve acilen düzeltilmelidir" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit yakınları ve gazilerin sorularına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kayseri'de ikamet eden bir gazimizin, yaşadığı travmalar ve geçim sıkıntısının yarattığı ağır baskı altında, kısa süreli bir nefes alabilme umuduyla yöneldiği kumar nedeniyle giderek derinleşen bir maddi çıkmazın içine sürüklendiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Borç yükü altında sıkışan bu gazi için ekonomik sorun, yalnızca bir geçim meselesi olmaktan çıkmış; onurunu, ailesiyle ilişkilerini ve hayata tutunma gücünü zedeleyen ağır bir buhrana dönüşmüştür. Bu sebeple, dokuz yıl önce, 15 silah arkadaşını şehit verdiği otobüs durağında hayatına son verdiği haberi, hepimizi derinden sarsmıştır. Ölümden döndüğü ve yeni bir hayata tutunduğu o otobüs durağını, içine itildiği çaresizlik nedeniyle ölümün kapısı olarak görmesi, vicdanlarımızda onulmaz bir yara açmıştır. Veda videosunda dile getirdiği üzere, er ve erbaş şehitlerinin aileleriyle gaziler için yıllardır söz verilen emsal maaş uygulamasının hala hayata geçirilmemesi, bedel ödeyerek vatanın dört bir yanında uzuvlarını, sağlıklarını ve hayatlarını geride bırakmış kahramanlarımızın yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmaktadır.

"Şehit yakınları ve gazi maaşları fiilen yoksulluk sınırının altına itilmiştir"

Şehit yakınları ve gazilere yönelik maaş ve sosyal haklar Anayasa ile güvence altına alınmış olsa da artan hayat pahalılığı ve eriyen gelirler nedeniyle kahramanlarımız bugün geçim mücadelesinin en ağır yükünü taşıyan kesimler arasında yer almaktadır. Bu maaşlar fiilen yoksulluk sınırının altına itilmiş durumdadır. Unutulmamalıdır ki şehit aileleri ve gaziler için yapılan her ödeme bir sosyal yardım değildir. Bu, devletin canını ortaya koymuş insanlara olan namus borcudur. Sağlık, ulaşım, istihdam ve enerji alanlarında tanınan haklar ise uygulamada ciddi aksaklıklarla karşı karşıyadır. Özellikle sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, gazilerin günlük yaşamını doğrudan etkilemektedir. Ortez ve protez hizmetleri için yalnızca tek bir hastanenin yetkilendirilmesi ve bu alanda karşılarına çıkarılan bürokratik engeller, gazilerimize reva görülen sessiz bir hak gasbıdır. Devletin tanıdığı hakların yine devlet kurumları eliyle kullanılamaz hale getirilmesi kabul edilemez ve acilen düzeltilmelidir.

"Şehit aileleri ve gazilerimizin yaşadığı sorunlar ulusal onur ve vicdan meselesidir"

Terörle mücadele sırasında yaralanmış ancak gazi sayılmamış kahramanlarımızın yıllardır dile getirdiği haklı talepler de hala karşılıksızdır. Bu sorunun daha fazla ertelenmeden adil ve kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması zorunludur. CHP olarak vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri ve gazilerimizin yaşadığı derin sorunlara dikkat çekiyoruz. Bu mesele yalnızca bir siyasi başlık değil, ulusal onur ve vicdan meselesidir. Son bir yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında, 112 il ve ilçede, 205 şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ederek sahadaki gerçek sorunları doğrudan dinledik. 12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 'Kahramanlara Vefa Çalıştayı', 120 şehit ailesi ve gazinin katılımıyla önemli bir umut oluşturmuştur. Aylıklar, istihdam, sağlık hizmetleri, eğitim ve yerel destekler başlıklarında somut çözüm önerileri geliştirilmiş; 8 Temmuz 2024'te kamuoyuna sunulan sonuç raporu toplumun geniş kesimlerinden destek görmüştür. Bu rapor, kahramanlarımıza hak ettikleri yaşam koşullarını sunmak için hazırlanmış bir yol haritasıdır.

"TBMM'yi vefa borcunu yerine getirmeye çağırıyoruz"

CHP, çalıştayın ardından şehit aileleri ve gazilerin temel sorunlarının çözümü için 18 kanun teklifi hazırlamış ancak bu teklifler hala TBMM gündemine alınmamıştır. Oysa bu düzenlemeler, kahramanlarımıza olan borcumuzu ödemek için bir başlangıçtır. TBMM'yi, bu vefa borcunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Kimden geldiğine bakılmaksızın şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını savunan her yapıcı öneriyi destekleyeceğiz. CHP, şehit yakınları ve gazilerin yaşadığı bu tabloyu bir yardım meselesi olarak değil, sosyal devletin namus meselesi olarak görmektedir. Maaş adaletsizliklerinin giderilmesi, statü farklarının kaldırılması ve sosyal hakların eksiksiz uygulanması için Meclis'te ve kamuoyunda açık bir siyasi irade ortaya koymaktadır. Şehit yakınları ve gazilerimizin talebi açık ve meşrudur: Onurlu bir yaşam. Bu talep ne bir ayrıcalıktır ne de bütçeye yüktür. Bu, devlet olmanın asgari gereğidir. Şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, İnsan Hakları, Yoksulluk, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yankı Bağcıoğlu: 'Şehit Yakınları ve Gazi Maaşları Fiilen Yoksulluk Sınırının Altına İtilmiştir' - Son Dakika

Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:41
Süper Lig devine 2.01’lik golcü
Süper Lig devine 2.01'lik golcü
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:23:15. #7.11#
SON DAKİKA: Yankı Bağcıoğlu: "Şehit Yakınları ve Gazi Maaşları Fiilen Yoksulluk Sınırının Altına İtilmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.