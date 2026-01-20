Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Defnedildi

Haber: Uğur İstanbullu
(ARTVİN) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda yanmış haldeki aracının içinde ölü bulunan 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, memleketi Artvin'in Ardanuç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi mevkisinde 16 Ocak'ta yanmış haldeki aracın içinde ölü bulunan Odabaş'ın cenazesi İzmir'deki otopsisinin ardından memleketi Ardanuç'a getirildi.
Odabaş'ın cenazesi, Ardanuç Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında dualarla toprağa verildi.
Artvin'den Ödemiş'e orman kesim işleri için giden 33 yaşındaki müteahhit Odabaş'tan haber alamayan yakınları durumu 15 Ocak'ta güvenlik güçlerine ihbar etmişti.
Yapılan çalışmalar sonucunda Odabaş'ın cenazesi, 16 Ocak'ta Üzümlü Mahallesi'ndeki orman kesim sahasında kendisine ait 53 AY 993 plakalı tamamen yanmış aracın içinde bulunmuştu.
