Yapay Zeka Gazetecilikte Araçtır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Yapay zeka, gazetecilikte faydalanılması gereken büyük bir imkandır ama asla ve asla özne değildir, özne olmamalıdır" dedi.

Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği "Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zeka ve Dijital Yetkinlikler" paneli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, dijitalleşme ve yapay zekaya yönelik yaklaşımlarda insanı ve insani değerleri merkeze alan bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Milli ve insani değerlerin önemine de vurgu yapan Duran, "Dijital teknolojilerin kullandığı dil, söylem ve anlatılara karşı, gazetecilerimiz medeniyet anlayışımızdan, köklü tarihimizden ve değer dünyamızdan beslenmelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanı ve insani değerleri yüceltmeyen hiçbir gelişmenin kıymeti yoktur" sözünü hatırlatan Duran, bu yaklaşımın dijital dönüşüm ve yapay zeka politikalarında temel bir prensip olarak benimsendiğini kaydetti. Duran, "İletişim Başkanlığı olarak dijitalleşme ve yapay zeka gibi iletişim teknolojilerine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. Sunduğu imkanlar ve ortaya çıkardığı risklerle birlikte önemli bir stratejik sorumluluk alanı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Yapay zeka teknolojileri ile gazetecilik arasındaki ilişkiyi değerlendiren Duran, "Öncelikle, yapay zeka, gazetecilikte faydalanılması gereken büyük bir imkandır ama asla ve asla özne değildir, özne olmamalıdır. Sorumluluk alacak, karar verecek, etik ve estetik analizler ışığında haberi ya da bilgiyi oluşturacak mercii her zaman gazetecidir. Gazetecinin bağımsızlığı, mesleki etik ve ilkelere yaklaşımı ile kamu yararı gibi hususlar, hiçbir algoritmaya bırakılamaz" şeklinde konuştu.

Burhanettin Duran, yapay zeka teknolojileri ve dijital medya kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duran, "Yapay zeka teknolojilerinin, dijital ortamda bulunan verilerle beslendiğini ancak bu verilerin saklı amaçlar doğrultusunda işlenerek, filtrelenerek önümüze konduğunu unutmamak gerekir. Medya kuruluşlarımızın ve basın mensuplarının, bu bilinçle hareket etmesi ve gerçek bilgiyi kamuoyuna ulaştırma misyonundan biran bile sapmaması büyük önem taşıyor. Dijital teknolojilerin kullandığı dil, söylem ve anlatılara karşı, gazetecilerimiz medeniyet anlayışımızdan, köklü tarihimizden ve değer dünyamızdan beslenmelidir. Yine bu bağlamda yerli ve milli dil, söylem ve anlatı inşa etmenin çabası içinde olmalıdır. Ben, özümüze dönmemiz; özümüzden hareketle dilimiz, anlatılarımız ve söylemlerimiz üzerinde daha çok düşünmemiz ve tartışmamız gerektiğine inanıyorum" sözlerini ifade etti. - İSTANBUL